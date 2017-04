Naiste käsipallimeistrivõistlustel algab pronksiseeria

Seeria esimene mäng algab 11. aprillil Tapal kell 18.00 ning kordusmatš 23. aprillil Põlvas Mesikäpa Hallis kell 12.00. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes. Põhiturniiril võitis mõlemad omavahelised matšid Põlva, kui oli avaringis võõrsil parem 31:26 ja seejärel kodus 37:32. Põlvalannad lõpetasid põhihooaja aga Tallinnas 34:29 võiduga esikoha juba varem kindlustanud Reval-Sport/Mella üle, kellele see oli ainsaks punktide kaotuseks.

„Saime Mellaga mängida pingevabalt ning võtsime pealinnast kaasa positiivse tulemuse,“ meenutas Põlva SK/Toode peatreener Tamur Tensing, kelle hoolealused on lähedal hooaja eel püstitatud maksimumeesmärgile, milleks oli pronksivõit. „Aasta on kulgenud ootuspäraselt. Kuigi mänge pole palju olnud, siis hooaeg ise on kestnud kaua ja nii on tulnud sisse võidetud kohtumisi, kus oleme teinud lubamatult palju praaki või vastupidi.“

Tensingu meelest väärib suurt kiitust treener Maie Utt. „Mina juhendan mängu, tema tegeleb tüdrukute õpetamisega. Maie on treeneritööd kaua teinud ja tal on välja kujunenud oma käekiri,“ kirjeldas Tensing. „Pronksiseerias tuleb meile vastu Tapa, kelle treener Mare Neps alustas Utiga samal ajal. Nii võibki nende tegemistest leida sarnaseid jooni, lisaks sellele on mõlemad väga suurte kogemustega, mida me kõrgelt hindame. Kõike seda arvestades pole ühepoolseid mänge oodata, vaid tulemas on võitluslikud duellid.“

Kuigi Tapa jäi turniiritabelis Põlvast tahapoole, ei vaadata Nepsi sõnul vastasele alt üles. „Tahaks loota, et meie oleme favoriidid,“ lausus Tapa loots. „Meil on omad võimalused olemas, kuid kahjuks sai meie üks liidreid Keili Kadak hiljuti vigastada.“

Nepsi meelest on naiskonna seis rahuldav, kuigi alati võiks olukord parem olla. „Hetkevorm on keskmiselt hea, aga oleme pronksikohtumisteks valmis,“ teatas Neps. „Edu saavutamiseks peame Põlva tagamängijad kinni saama ning endal meil tuleb korralikult viskele pääseda.“

Lisaks pronksikohtumistele on pidamata ka finaalid, kus teist aastat järjest kohtuvad Reval-Sport/Mella ning Reval-Sport/Padise/Lasnamäe. Mängud toimuvad 17. ja 26. aprillil Kristiine Spordis algusega kell 17.30. Põhihooajal võttis mõlemas omavahelises matšis võidu tiitlikaitsja Reval-Sport/Mella, olles avaringis kodus parem 27:25 ning seejärel võõrsil 32:28. Tallinlannad lõpetasid põhiturniiri esimesena, mis andis neile finaalseeriaks koduväljakueelise.

Põhiturniiri lõpptabel kaheksa vooru järel: Reval-Sport/Mella 14, Reval-Sport/Padise/Lasnamäe 12, Põlva SK/Toode 10, SK Tapa 4, HC Tallinn 0 punkti.

Väravaküttide edetabeli tipp: Maarja Põldver (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 66 (8 mängu), Kerli Jõks (HC Tallinn) 62 (8), Kim Ly Hoang (Reval-Sport/Padise/Lasnamäe) 57 (8), Selma Rein (Põlva SK/Toode) 55 (8), Jekaterina Tšerneštšuk (Reval-Sport/Mella) 55 (8), Antonina Baljakina (Reval-Sport/Mella) 49 (8), Marjette Maie Müntser (SK Tapa) 47 (7), Teele Utsal (Põlva SK/Toode) 47 (6), Helena Anijalg (Põlva SK/Toode) 42 (8), Keili Kadak 39 (8), Mia-Marii Tedrekull (SK Tapa) 34 (8), Janeli Patrail (Põlva SK/Toode) 33 (8), Merit Moro (HC Tallinn) 30 (8), Aleksandra Romanenko (Reval-Sport/Mella) 30 (6) tabamust.

Kohamängude ajakava:

Pronksimäng. 11.04.2017 (kell 18.00) Tapa Spordikeskus: SK Tapa – Põlva SK/Toode

Finaal. 17.04.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Padise/Lasnamäe – Reval-Sport/Mella

Pronksimäng. 23.04.2017 (kell 12.00) Mesikäpa Hall: Põlva SK/Toode – SK Tapa

Finaal. 26.04.2017 (kell 17.30) Kristiine Sport: Reval-Sport/Mella – Reval-Sport/Padise/Lasnamäe