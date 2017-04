Eesti Olümpiakomitee käivitab noorsportlaste koolitusprogrammi

Eesti Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni juht Tõnu Tõniste sõnul on tippspordi järelkasvu jätkusuutlikkuse tagamine EOK jaoks üks võtmeküsimusi. „Tegeleme noorte saavutusspordi tugevdamise ja konkurentsivõime tõstmisega väga tõsiselt. Üks konkreetne samm on uue noortetippspordi rahalise toetussüsteemi juurutamine. Järgmiseks sammuks on koolitusprogrammi käivitamine, andmaks suure potentsiaaliga noortele tippspordis läbilöömiseks vajalikud laiapõhjalised teadmised ja oskused,“ ütles Tõniste.

Teisipäeval, 11. aprillil toimuv motivatsioonikoolitus „Lase tiiger välja!“ on esimene seminar Eesti Olümpiakomitee uuest koolitusprogrammist, mille eesmärk on pakkuda noorsportlastele uusi teadmisi ja oskusi tippspordis suurte saavutusteni pürgimisel. Koolitussarja läbiviimist toetab ERGO.

Motivatsioonikoolituse viib läbi Team75Plus meeskond – olümpiavõitja Gerd Kanter, Raul Rebane ja Hans Üürike, kes räägivad võitja mõtteviisist praktikas: eesmärgistamine, sportlase sotsiaalne roll, saavutuskorraldus ehk kuidas organiseerida edu, imagoloogia ja meedia, enda sõnumi edastamine ja sotsiaalmeedia kasutamine, spordielu logistika, meeskonnatöö. Pilootseminaril osalevad Audentese Spordigümnaasiumi 12. klasside õpilased, EOK „Märka järgnevat põlvkonda“ järelkasvutiimi liikmed ning ERGO noorsportlase stipendiaadid.

Koolitusprogrammi raames on edaspidi plaanis anda lootustandvatele noorsportlastele struktureeritult uusi tippspordispetsiifilisi teadmisi teisteski olulistes valdkondades nagu toitumine, päevarežiimi seadmine, taastumine, vigastuste ennetamine, psühhoogiline ettevalmistus, kommunikatsioon ja palju muud.

Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab Eesti Olümpiakomitee ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda.