Lisaajal tiitlikaitsja alistanud Miami Heat säilitas edasipääsulootuse

Cavaliersi jaoks on viimased kaks päeva olnud meeldejäävad, kuid mitte positiivses võtmes. Pühapäeval mängis valitsev NBA meister Atlanta Hawksi vastu maha 26-punktilise edu ning kaotas lisaaja järel 125:126.

Miami Heati vastu jättis Cavaliers pingile kergete vigastuste käes vaevlevad LeBron Jamesi ning Kyrie Irvingu, kõigil seitsmel korral, mil James on sellel hooajal mängu vahele jätnud, on Cavaliers pidanud vastasmeeskonna paremust tunnistama. Heati juhtis esmaspäeval võiduni 24 punkti visanud Tyler Johnson, Hassan Whiteside lisas 23 punkti ja 18 lauapalli. Heat alustas hooaega 11 võidu ja 30 kaotusega, kuid viimasest 40 kohtumisest on nüüd võetud 29 võitu.

Idakonverentsi viimasele play-offi viivale kohale käib tihe rebimine, sest nii Heatil kui Chicago Bullsil on nüüd 40 võitu ja 41 kaotust, Indiana Pacersil on 41 võitu ja 40 kaotust. Kolmapäeva õhtul võõrustab Miami idakonverentsis neljanda koha kindlustanud Washington Wizardsit, Chicago NBA halvima saldoga Brooklyn Netsi ning Indiana Atlanta Hawksi, kes lõpetab põhihooaja viienda või kuuendana.