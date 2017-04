Madalseisus Argentina vallandas peatreeneri

Bauza käe all pidas Argentina kaheksa MM-valiksarja kohtumist ning suutis neist võita vaid kolm. Viimasest viiest mängust on Argentina saanud kolm kaotust, neist viimane kahe nädala eest Lõuna-Ameerika tsooni eelviimasele Boliiviale. Neli vooru enne valiksarja lõppu on Argentina hetkel viiendal ehk play-offi viival kohal, otse Venemaale pääsemiseks peab Lõuna-Ameerika tsoonis jõudma nelja parima hulka.

Argentina olukorda ei muuda kahtlemata rõõmsamaks ka see, et koondise staar Lionel Messi peab järgmised kolm valikmängu mängukeelu tõttu vahele jätma.

"Me oleme jõudnud kokkuleppele ning ütlesime Bauzale, et ta ei ole enam rahvuskoondise peatreener," jäi AFA president Claudio Tapia konkreetseks. Argentina uueks peatreeneriks ennustatakse praegu River Platet juhendavat Marcelo Gallardot või Sevilla peatreenerit Jorge Sampaolit.