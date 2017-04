Wilson ja Ogier probleemidest: nüüd tuleb tiimil kõvasti tööle hakata

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier lõpetas küll teisena, kuid teda tabasid hüdraulika- ja elektriprobleemid ja seetõttu pidi prantslane esikohaheitluse asemel keskenduma teise koha kaitsmisele, mis tal napilt ka õnnestus.

Jamasid oli ka tema võistkonnakaaslastel Ott Tänakul ja Elfyn Evansil. Pärast reedest katkestamist streikis laupäeval eestlase masina mootor ja Evansile valmistas avapäeval peavalu hüdraulika.

"Meil oli nädalavahetusel veidi liiga palju probleeme, mitte ainult meie autol, vaid ka mõlemal meeskonnakaaslasel, nii et kindlasti peab tiim nende kallal kõvasti tööd tegema," lausus Ogier väljaandele Autosport. "Me ei taha seda olukorda ja stressi enam kogeda."

Meeskonna juht Wilson tunnustas Ogier'd ja tema kaardilugejat Julien Ingrassiat, et katsumustest hoolimata kõrgel positsioonil lõpetati. "See oli meeskonna jaoks väga nõudlik nädalalõpp. Me kogesime probleeme, mida pole varem esinenud ja ma võin kinnitada, et järgmise etapi eel teeb tiim kõvasti tööd," lausus Wilson.

"Peame avaldama kiitust Sebastienile ja Julienile töö eest, mida nad siin väga rasketes oludes tegid. Teine koht näitab, kui pühendunud ja keskendunud nad mõlemad on," jätkas tiimipealik. "Järgmisel nädalal on meil viis testipäeva, kus tegeleme auto arendamise ja siin avaldunud probleemide lahendamisega."

Ogier tundis veel heameelt auto käitumise üle asfaldil. "Ma arvan, et asjad liiguvad meie jaoks õiges suunas. Siia tulles ütlesin, et mul on asfaldil hea tunne. Ma uskusin, et meil on võimalik tulemust teha ja mul oli õigus," ütles Hyundai piloodi Thierry Neuville'i järel teiseks tulnud prantslane.

"Meil oli piisavalt kiirust, et Thierry'ga sel nädalavahetusel võidelda. Sõitsime enam-vähem võrdselt, olime temast probleemi tekkedes mõned sekundid maas, nii et võitlesime võidu nimel."