Võimlemisliidu uus juht hakkab pöörama rohkem tähelepanu saavutusspordile

"Tõepoolest on võimline Eestis peale jalgpalli teine. Sarnaselt jalgpallile ei ole ka võimeline nii kõrgel positsioonil rahvusvahelisel tasemel, aga siit on meil võimalik ainult kõrgemale minna," lausus Tishler intervjuus ETV-le.

"Kindlasti hakkame juhatuses pöörama rohkem tähelepanu saavutusspordile ehk saavutustele läbi võimlemise erinevate alade. Ja kuidas täpsemalt - see on meile kõigile suur väljakutse, aga ma olen täiesti kindel, et olümpiamängudel saame näha tulevikus ka Eesti võimlejaid."

Rio olümpiakoht jäi vaid paari punkti kaugusele ja seda püüdnud kodused tipud jätkavad karjääri ning võistlevad sel nädalal Eesti meistritiitlile. Alaliidu uus president soovib juhtimist muuta avatumaks ja panna erinevaid võimlemisalasid rohkem koostööd tegema.

"Kui me saame masinavärgi koos ühiste jõududega käima panna, siis ma arvan, et sellest tekivad ka tulemused. Rahaliselt on terve Eesti sport pikka aega olnud küllaltki raske olukorras, aga aegamööda see paraneb ja ma usun, et võimlemisel on palju arenguressurssi."

Iluvõimlemise uue hooaja esimesel maailma karika etapil Itaalias sai Olga Bogdanova mitmevõistluses 20. koha.