Kalev/Cramol ei olnud avamängus Rakvere seljatamisega probleeme

Vitali Ljutitš viskas võitjate parimana 21 punkti, Martin Dorbek lisas 18, Branko Mirkovic 16 ja Cedric Simmons 12 silma. Mirkovic jagas lisaks ka kaheksa resultatiivset söötu.

Tõnis Peil oli külaliste tulemuslikeim 18 punktiga. Karl-Johan Lips panustas kaksikduubliga (16 punkti ja 12 lauapalli). Siim-Markus Posti arvele jäi 14 ja Sten Saaremäeli nimele 12 silma.

Kalev/Cramo oli vastasest üle iga statistilise näitaja poolest: kahepunktivisked 60% vs 47,7%, kaugvisked 46,7% vs 31,3%, vabavisked 75% vs 28,6%, lauapallid 36:31, pallikaotused Rakverele 15:13.

Kolme võiduni peetav seeria jätkub neljapäeval Rakveres. Ülejäänud paarides kohtuvad AVIS Utilitas Rapla - Valga-Valka/Maks&Moorits, Pärnu Sadam - TTÜ ja Tartu Ülikool - TLÜ/Kalev.