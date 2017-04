Legendaarne suusatreener David Klass saab nimelise pingi

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul pöördusid mõni aeg tagasi David Klassi endised õpilased linnaosavalitsuse poole ettepanekuga paigaldada legendaarsele treenerile 100. sünniaastapäevaks nimeline mälestuspink. "Pingi asukohaks valiti Glehni park seetõttu, et just seal viis David Klass suusatreeninguid läbi. Pingi ja selle kõrvale paigaldatava prügikasti maksumus on ligi tuhat eurot, mille katab linnaosavalitsus," selgitas linnaosavanem pressiteate vahendusel.

David Klassi kunagine õpilane akadeemik Jüri Engelbrecht peab kõige olulisemaks treeneri kustumatut jälge, mille ta treeningutel osalejatele jättis. "Rõõm liikumisest, meeskonnavaim ja teadmine, et alati tuleb anda endast maksimum – on parim, mida üks treener saab anda. Ja nii näeme tänagi kunagisi Davidi õpilasi veel maratone sõitmas või siis kodusel Mustamäe basseini ringil suusatamas. Paljud tollased noored jõudsid sel ajal kehtivate normide kohaselt meistersportlase tiitlini, mitu Davidi õpilast tulid Eesti meistriteks. Mitu õpilast jätkasid Davidi rada, õppides suusatreeneriks," märkis Jüri Engelbrecht.

"Viimastel aastatel oleme paigaldanud austusavaldusena kultuuri- ja ühiskonnategelastele Nõmmele mitmeid nimelisi pinke, kus jalutajad saavad veidike puhata või ka niisama loodust nautida. Nõmmel on nimelised pingid kirjanikel Ira Lemberil ja Heljo Männil ning kolmel kunagisel Nõmme linnapeal Alfred Lukinil, Johannes Lindemannil ja Ludvig Ojaveskil," lisas Tiia-Liis Jürgenson.