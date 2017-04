USA-s lubati mehena sündinud võrkpallur naiste hulka võistlema

See on tekitanud võrkpallurite ja nende vanemate seas nurinat, sest nende sõnul on säärane käitumine ebaõiglane bioloogiliselt vaid naistest koosnevate võistkondade suhtes, sest loob ebavõrdsed võistlustingimused.

Kriitika alla langenud USA võrkpalliliit rõhutab, et nende otsus kehtib vaid kohalikele võistlustele ja rahvusvahelisel tasandil teevad otsuseid juba teise organisatsioonid. Seega pole ainult nende pädevuses otsustada ka see, kas nii saali- kui ka rannavõrkpalliga tegelev Thompson saaks esindada näiteks USA koondist erinevatel tiitlivõistlustel.

"USA võrkpalliliit toetab transseksuaalsete sportlaste osalemist USA võrkpalliliidu võistlustel nendes sookategooriates, kuhu nad end identifitseerivad, aga seab prioriteediks ka õiglase ja võistlusliku spordimaastiku," teatas alaliit.

"Nii peavad kõik sportlased, kes soovivad võistelda mittesünnipärases sookategoorias, vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele esitama USA võrkpalliliidu sookomisjonile meditsiinilised tõendi, mis näitab, et nende testosteroonitasemed ei ületa vastava soo ja vanuseklassi normaaltasemeid."

Thompson ise usub, et tema näide aitab ka teisi transseksuaalseid sportlasi. Luba võistelda naiste hulgas ootas ta kolm aastat ja paneb kriitika inimeste teadmatuse arvele. "Paljud harimatud inimesed kommenteerivad negatiivselt ja ma saan sellest aru, sest neil on sel teemal vähe haridust ja teavet," sõnas Thompson LGBT sportlaste tegemisele keskenduvale veebiküljele Outsports.