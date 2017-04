Eesti suurim jooks saab õhtuse stardiaja

Viie kuu pärast toimuva SEB Tallinna Maratoni programmis tehakse arvukatelt osalejatelt saadud tagasiside põhjal oluline muudatus. Alati rohkearvulise ja kirju osavõtjaskonnaga kümne kilomeetri pikkuse Sügisjooksu stardipauk antakse esmakordselt õhtusel ajal - laupäeval, 9. septembril, kell 17.00 Vabaduse väljaku kõrvalt Pärnu maanteelt.

Peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul tuli korraldajatele möödunud sügisel paljudelt inimestelt just 10 kilomeetri osas ettepanekuid stardiaja hilisemaks viimimiseks. "Paljud väljaspoolt Tallinna tulevad jooksusõbrad pidid selleks, et hommikul starti jõuda, juba eelmisel õhtul kohale tulema või öösel sõitma hakkama. Mitmed neist loobusid varase stardiaja tõttu osalemast. Kaalusime tehtud ettepanekuid ning pärast põhjalikku analüüsi koos politsei ja Transpordiametiga langetasime otsuse laupäeva õhtu kasuks. Nii peaks kõige paremini lahenema kaugemalt saabuvate osalejate transpordimured ja sel ajal peaks ka laupäevane linnaliiklus olema rahulikum, et suurüritus ilma viperusteta läbi viia."

Eelmisel aastal palju positiivset vastukaja saanud 10 km rada viib jooksjad, käijad ja kepikõndijad taas boheemlaslikku Kalamaja piirkonda ning läbib mitmeid teisi põnevaid paiku teel finišisse Vabaduse väljakul. Kohale tasub tulla terve perega, sest Vabaduse väljakul toimuvad päeval lõbusad Mesikäpa lastejooksud ja sportliku laupäeva õhtul toimub samas särtsakas kultuuriprogramm.

Pühapäev, 10. september on traditsiooniline maratonipäev. Kell 9 algab klassikaline maratonijooks 42,195 kilomeetrisel trassil ning keskpäeval lähevad poole lühemale distantsile poolmaratonist osavõtjad. Lähiajal tutvustatakse jooksuhuvilistele ja avalikkusele ka täiesti uut ning põnevat trassi.

Kolmepäevase jooksufestivali sissejuhatusena on reedel, 8. septembri õhtul kavas viiekilomeetri pikkune Nike Noortejooks.

SEB Tallinna Maraton on Eesti suurim rahvaspordisündmus ja Baltimaade tuntuim rahvusvaheline maratonijooks. Möödunud aastal osales suurimal rahvaspordipeol ligi üheksateist tuhat liikumisharrastajat tervelt 54 riigist.