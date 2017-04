Kergejõustiku tiitlivõistluste kava võib täieneda teatekäimisega

Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF on pead murdmas käimise populaarsuse suurendamisega. Käimine ei ole väga suure publikuhuviga võistlusala, mistõttu otsitakse võimalusi selle atraktiivsuse tõstmiseks. Nüüdseks on jõutud mõnevõrra ootamatu ideeni, nimelt tahetakse uue alana tiitlivõistluste programmi lisada teatekäimine.

Erinevalt teatejooksust, kus võistlejad läbivad 100 m või 400 m, on teatekäimise planeeritavad vahetused märksa pikemad, 5000 m. 4x5000 meetri teatekäimine, mis läbitakse segavõistkondade poolt, võib võistlusprogrammi lisanduda juba 2019. aasta MM-võistlusteks, vahendab Marathon100.com.

Teiseks, käijatelt palju negatiivset vastukaja saanud muudatuseks on 50 km käimisdistantsi väljaarvamine tiitlivõistluste programmist. Seniste käimisdistantside asemel planeeritakse kavva võtta hoopis poolmaraton ehk 21,1 km käimine.

Kolmas muudatus, mis IAAF-is arutelu all on, puudutab kohtunikutööd. Käimise ja jooksmise vaheline erinevus on juuspeen, mistõttu kohtuniku silm on vahel ebatäpne. Seetõttu on kavas kasutusele võtta tossu sisse lisatavad kiibid, mis kohtuniku tegevust olulisel määral hõlbustada võiks.

Millised nimetatud muudatustest tegelikult ka realiseeruvad, selgub 12.-13. aprillil rahvusvahelise kergejõustikuliidu koosolekul Londonis.