Rallikrossi Eesti meistrivõistlustel soovib osaleda ka Euroopa meister

Kuigi tehnikaspordis on teada tõde, et lõplik stardinimekiri selgub alati võistlustel kohapeal, tõi rallikross.ee välja piloodid, kes on oma osaluse kinnitanud ja kelle mõõduvõttudele saab raja ääres valjuhäälset kaasa elada.

Käesoleval aastal võetakse mõõtu viies võistlusklassis – Supercar, Touringcar, Super1600, Junior1600 ja esmakordselt on lisandunud rallikrossi sarjaga ka Xtremekart.

SUPERCAR

1. Karjus, Priit (Eesti)

2. Roomets, Raini (Eesti)

3. Õun, Andri (Eesti)

Soov osaleda, aga kinnitanud ei ole:

4. Arula, Ainar (Eesti)

5. Baumanis, Janis (Läti)

6. Jõffert, Ameriico (Eesti)

7. Laur, Andrus (Eesti)

Poodiumikohad eelnevatel aastatel:

2016: 1. Andri Õun; 2. Priit Karjus; 3. Oliver Oberg

2015: 1. Janis Baumanis; 2. Ricardo Bortkevits; 3. Andri Õun

2014: 1. Ranno Bundsen; 2. Andri Õun; 3. Mart Tikkerbär

Eelmistel aastatel poodiumile sõitnud Andri Õuna tänavuse hooaja peaeesmärgiks on FIA Euroopa meistrivõistluste sarjas punktikohale jõudmine. Möödunud aasta Eesti ja Põhja-Euroopa meister soovib aga endale kindlustada ka tänavust Eesti meistritiitlit. Medalikohtade jagamises osaleb kindlasti ka Priit Karjus, kes möödunud aastal tõusis poodiumile seitsmest etapist neljal. Aga ei Õunal ega Karjusel maksa veel liialt varakult endale meelepäraseid medaleid välja valima hakata, sest rallikrossisarjaga on liitunud ka Õuna võistkonnakaaslane Raini Roomets. Roomets on rallikrossis küll värske veri, ent omab väga kõrgel tasemel motokrossi kogemust (Quadracer klass).

Valjuhäälne küsimus fännidelt – kas starti jõuab ka Janis Baumanis? 2015. aasta Supercar klassi Eesti meister ja sama aasta Super1600 klassi FIA Euroopa meister on andnud teada, et kaalub tõsiselt Eesti sarjas sõitmist, kuid reaalne osalus sõltub siiski FIA MM-sarja kalendrist ja tulemustest. Barcelonas sõidetud MM-hooaja avaetapi järel on Baumanis 15. kohal.

Andri Õun FIA Euroopa meistrivõistlustel rallikrossis Autor: Erakogu



TOURINGCAR

1. Azarov, Jüri (Eesti)

2. Hintser, Alo (Eesti)

3. Karu, Andrus (Eesti)

4. Karu, Stein (Eesti)

5. Lellep, Rain (Eesti)

6. Mänd, Martti (Eesti)

7. Mättik, Marko (Eesti)

8. Notton, Raido (Eesti)

9. Reinaas, Tiit (Eesti)

10. Samsonas, Kajus (Leedu)

11. Soomets, Margo (Eesti)

12. Sündema, Siim (Eesti)

13. Teppan, Marten (Eesti)

14. Vaht, Kalmer (Eesti)

15. Valdmaa, Einar (Eesti)

16. Viilas, Simo (Eesti)

Soov osaleda, aga kinnitanud ei ole:

17. Pukk, Rommi (Eesti)

18. Rappu, Rauno (Eesti)

Poodiumikohad eelnevatel aastatel:

2016: 1. Kalmer Vaht; 2. Siim Sündema; 3. Margo Soomets

2015: 1. Rommi Pukk; 2. Kalmer Vaht; 3. Margo Soomets

2014: 1. Kalmer Vaht; 2. Margo Soomets; 3. Ruve Veski

Eesti rallikrossi populaarseimas võistlusklassis saab näha, kas mitmekordne Eesti meister Kalmer Vaht suudab ka käesoleval hooajal kaitsta meistritiitlit, mida ihkavad endale Siim Sündema ja Margo Soomets, kelle seniseks laeks on jäänud hõbedase läikega medalid. Lisaks jõukatsumistele Eesti krossiradadel on Sündema andnud teada ka soovist osaleda vähemalt ühel FIA Euroopa meistrivõistluste etapil Touringcar klassis.

Võimalus tugev potentsiaalne esikolmik laiali lammutada on aga nii Azarovil kui ka Teppanil ja Viilasel, kes kõik võitlesid möödunud hooajal etapiti poodiumikohti välja. Kui mehed suudavad sel hooajal stabiilsemalt sõita, on ärevust küllaga. Samuti on selles rivistuses kogemustega nimesid, kes küll mõnda aega rallikrossiradadelt eemal olnud, ent tehnika joonele saades tõmbavad nad praeguse esikolmiku pilgud kindlasti ka sagedamini tahavaatepeeglisse.

Janno Ligur Autor: Janno Ligur/Facebook

SUPER1600

1. Bogdanov, Gleb (Eesti)

2. Burlutski, Vladimir (Vene)

3. Kask, Arvo (Eesti)

4. Krychevsky, Andrei (Vene)

5. Ligur, Janno (Eesti)

6. Lind, Erki (Eesti)

7. Oras, Sven (Eesti)

8. Orr, Georg (Eesti)

9. Peek, Tõnu (Eesti)

10. Saluri, Siim (Eesti)

11. Varul, Mihkel (Eesti)

12. Õis, Janno (Eesti)

Soov osaleda, aga kinnitanud ei ole:

13. Kurg, Andre (Eesti)

Poodiumikohad eelnevatel aastatel:

2016: 1. Janno Ligur; 2. Siim Saluri; 3. Mihkel Varul

2015: 1. Arvo Kask; 2. Andre Kurg; 3. Siim Saluri

2014: 1. Andre Kurg; 2. Priit Rebane; 3. Janno Ligur

Valitseva Eesti meistri Janno Liguri tänavuse hooaja peaeesmärgiks on FIA Euroopa meistrivõistluste sarjas Super1600 klassis edu saavutamine. Siiski on lootust näha eesmärgile orienteeritud krossimeest ka Eesti meistrivõistluste sarjas, et kinnitada oma liidripositsiooni Eestis kahe järjestikuse meistritiitliga. Seni vaid hõbedat ja pronksi käes hoidnud Siim Saluri võtab aga Super1600 klassis kindlalt ette mõlemad sarjad – nii Eesti meistrivõistlused, kus eesmärgiks on võtta Ligurilt tiitel, kui ka FIA Euroopa meistrivõistlused.

Möödunud hooajal Super1600 klassi liikunud 2014. ja 2015. aasta Junior1600 klassi Eesti meister Mihkel Varul andis kogu hooaja vältel kõvasti gaasi ja võttis kokkuvõttes kahe kogenud sõitja järel kolmanda koha. Kas Varul on vahepeal sammu edasi astunud ja valmis võtma mõõtu kahe rahvusvahelise sõitjaga või segab kaarte hoopis kahekordne Eesti täiskasvanute meister Arvo Kask, kes plaanib tänavu osaleda ka Super1600 klassis FIA Euroopa meistrivõistluste valitud etappidel, näeme juba krossirajal. Uue tulijana Super1600 klassis on rajal ka möödunud hooaja Junior1600 klassi hõbemedalist Georg Orr.

JUNIOR1600

1. Belakovs, Ingus (Läti)

2. Juga, Martin (Eesti)

3. Muru, Marko Andreas (Eesti)

Soov osaleda, aga kinnitanud ei ole:

1. Trogen, Sami-Matti (Soome)

Poodiumikohad eelnevatel aastatel:

2016: 1. Sami-Matti Trogen; 2. Georg Orr; 3. Ingus Belakovs

2015: 1. Mihkel Varul; 2. Georg Orr; 3. Robert Reinsalu

2014: 1. Mihkel Varul; 2. Robert Reinsalu; 3. Keiro Orgus

Kuna valitseva meistri, soomlase Sami-Matti Trogeni osalemine käesoleval hooajal pole veel lõpuni kindel ning hõbemedalist Georg Orr on liikunud Super1600 klassi, on viimast aastat Junior1600 klassis sõitva lätlase Ingus Belakovsi jaoks kõik uksed valla. Kiiret sõitu näidanud Marko Andreas Muru, kes möödunud hooajal oli Belakovsi järel neljandal kohal, näeb seda aga samuti enda võimalusena. Mõlemad noormehed on tulnud rallikrossi sõitma eelneva tehnikaspordi kogemusega – Muru on sõitnud karti ja Belakovs krosskarti. Mida suudab kardispordis rohkelt poodiumikohti võtnud Martin Juga rallikrossi piloodina, näeme juba 6. mail Elvas Klubilohus.

XTREMEKART

Kuna esmakordselt rallikrossi sarjaga liitunud Xtremekart klassi eelregistreerumine veel avatud ei ole, siis ühtegi nime avaldada ei saa.

SuperCar'i autod võistlemas Vasalemma rallikrossirajal. Autor: Piret Jaani

Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis 2017 etapid:

I etapp: 6. mai – Kulbilohu, Tartumaa

II etapp: 3. juuni – Laitse, Harjumaa

III etapp: 17. juuni – Vasalemma, Harjumaa

IV etapp: 8. juuli – Misso, Võrumaa

V etapp: 5. august – Kehala, Lääne-Virumaa

VI etapp: 12. august – Vasalemma, Harjumaa

VII etapp: 9. september – Kulbilohu, Tartumaa