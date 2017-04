Jõulude eel sünnitanud endine esireket naaseb juuli lõpus võistlustulle

Eelmisel aastal mõned päevad enne jõule emaks saanud endine naiste tennise esireket Viktoria Azarenka avaldas, et naaseb võistlustulle juuli lõpus algaval Stanfordi turniiril.

"Olen väga õnnelik, et saan WTA tuurile naasta Stanfordis," ütles Azarenka. "Emaks saamine on olnud parim, mis minuga kunagi juhtunud, see paneb mind elule teise pilguga vaatama. Ootan juba pikisilmil seda uut etappi enda karjääris."

Kahekordne Austraalia lahtiste võitja Azarenka alustas eelmist hooaega väga hästi ja jõudis pärast mitut aastat vigastustega võitlemist tagasi edetabeli esikviisikusse, lapseootuse tõttu pidi ta aga pool hooaega vahele jätma. Viimati võistles Azarenka mullu Prantsusmaa lahtistel, kus andis avaringis vigastuse tõttu otsustavas setis itaallanna Karin Knapile loobumisvõidu. Praegu on ta maailma edetabelis langenud 316. kohale.

Azarenka on varem Stanfordi turniiril mänginud viiel korral, 2010. aastal võidutses ta seal üksikmängus ja 2011. aastal paarismängus koos venelanna Maria Kirilenkoga.

Stanfordi turniir algab tänavu 31. juulil, täpselt samal päeval saab Azarenka 28-aastaseks.