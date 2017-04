Tõsteliidu president Seimist: võiks olla rohkem võistlusi

Põder on ametis olnud veidi enam kui pool aastat. Kas Mart Seimi nimi avab ka sponsorite rahakotirauad? "Oleks hea, kui see oleks nii lihtne. Mart on kindlasti nimi, kellele saab toetuda ja kelle nimel saab minna, aga see rahaandmine nii lihtsalt ei lähe," tõdes Põder.

"Rahajaotus käib pigem olümpiakomitee poolt, sealt on rahastamine ja põhirahastamine on ikkagi Mardile ja tema toetajaskonnale, siis alles noored," lisas ta.

Kas see on alale ka probleemiks, et tõstjad võistlevad hooaja jooksul väga vähe, seetõttu on sponsoreid keerulisem saada? "Eks sportlased on erinevad. Tema mõningad konkurendid esinevad kordades rohkem kui Mart, nendel on lihtsam," arutles Põder. "Mart koos oma treenerist isaga peavad õigeks, et seda oleks vähem, oleks rohkem ettevalmistust ja eks aeg näitab, kellel on õigus."

Eesti tõstmine seisab praegu sisuliselt ühe inimese ehk Mart Seimi peal, tema järel on veel Leho Pent, aga nende selja taga rahvusvahelisel tasemel õieti kedagi polegi. On see murelikukstegev? "Eks see püramiidi tipp on väga terav ja alumine ots on väga ahtake, praegu on raske, aga see selle eest paneb meid rohkem tegutsema noortega ja seda kandepinda laiendama," lausus Põder.

Seim on võistlustel tõukamises üldiselt paremate seas, aga rebimisega on probleeme. Mida sellest arvata? "Spordis on kogu aeg nii olnud, et üks või teine ala on eelistatum, ei saa kaks asja olla väga head. Mardile sobib praeguse treeningsüsteemi juures tõukamine rohkem, tuleb paremini välja. Ja sellepärast on jäänud rebimine tahaplaanile," arutles Põder. "Aga et paremaid tulemusi näidata, arvab ka tõsteliidu juhatus, et võiks olla rohkem võistlusi, rohkem näidata ja saada ka sealt rohkem kogemusi. Teisest küljest, sellisel tasemel tõstmisel on traumade oht suurem, sest raskused ei ole enam väikesed ja kui võisteldakse, siis ikka suhteliselt viimase piiri peal."