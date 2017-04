Eesti sulgpallikoondis kaotas EM-il viimase alagrupimatši Tšehhile

Segapaarismängus oli eestlastel ja tšehhidel tihe rabamine. Marcus Lõo ja Kati-Kreet Marran kaotasid siiski Petr Beran – Bara Hadackovale 17:21, 19:21. Ka üksik- ja meespaarismängus pidid eestlased tunnistama vastaste paremust. Naispaarismängus tõid kastanid tulest välja Mari Ann Karjus ja Kati-kreet Marran. Tüdrukud alistasid raskes mängus Berta Ausbergerova – Tereza Svabikova 21:17, 23:25, 21:17, tuues Eestile ühe punkti.

Teisipäeval algab juunioride Euroopa meistrivõistluste individuaalturniir. Võistlustulle astub 9 eestlast. Peatreeneri sõnul on suurimad šansid eestlastel just sega- ja naispaarismängus ning naisüksikmängus.

"Kõikides nendes mänguliikides peab oma elu kõige parema turniiri tegema naiste esinumber Kati-Kreet Marran. Keskendudes on ta selleks kindlasti võimeline. Rõhutada tahaksin ma veel seda, et õige sport hakkab alles pärast juunioride vanuseklassi ja loodan siiralt, et need inimesed tahavad leida seal oma koha, professionaalide seas,“ lisas treener Rainer Kaljumäe.

EM-i naisüksikmängu esimeses ringis kohtub Kati-Kreet Marran endast juunioride maailma edetabelis paarkümmend kohta kõrgemal asetseva prantslase Margot Lambertiga. Naispaarismängus omavad Marran ja Mari Ann Karjus turniiri 5. asetust. Tüdrukud alustavad mänge teisest ringist, kus nende vastane selgub Bulgaaria ja Tšehhi omavahelise mängu võitjast.

Segapaarismängus on Marcus Lõol ja Marranil soodsad võimalused. Esimeses ringis kohtub Eesti juunioride esipaar endast juunioride maailma edetabelis mitusada kohta allpool asetseva Hollandi paari Milou Lugters – Gijs Duijsiga.