Esmaspäeval tähistatakse rahvusvahelist puhta spordi päeva

Sihtasutus Eesti Antidoping juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul näitasid eelmisel aastal esmakordselt Eestis tähistatud Puhta spordi nädal ja päev, et sportlased ise peavad dopinguvastast võitlust oluliseks. ,,Kutsusime möödunud aastal sportlasi üles jagama postitusi puhta spordi teemadel ja sellega tuldi hästi kaasa. Näeme, et just sportlastel endil on tegelikult suur mõju dopinguvaba spordi sõnumi edastamisel ja oleme neile koostöö eest väga tänulikud,” rääkis Kivinukk.

Ka sel aastal kutsub sihtasutus Eesti Antidoping üles kõiki tipp- ja harrastussportlasi tegema tänasel päeval postitusi nii sõna, pildi kui ka video vahendusel ning lisama märgistused #spordinpuhtalt ja #playtrueday. Nii on võimalik näidata välja oma nõustumist puhta spordi põhimõtetega ja anda oma panus dopinguvastase võitluse edendamisse.

Puhta spordi päev sai alguse 2014. aastal rahvusvahelise projekti prePLAY raames. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Teistest riikidest tähistavad puhta spordi päeva veel Läti, Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia, Malta, Austria, Brasiilia ja Tuneesia.

Teistkordselt tähistatav puhta spordi nädal kestis 3. -10. aprillini ja selle raames tutvustas Eesti Antidoping puhta spordi põhimõtteid erinevatel spordiüritustel ja spordiklubides Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kosel, Järvakandis ning Rakveres. Nädala läbiviimisse olid kaasatud Võrkpalliliit, Korvpalliliit, Vibuliit, Kulturismi ja Fitnessi Liit ning Kergejõustikuliit.