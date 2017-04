Hiilgemängu teinud Westbrook sai ületamatuks peetud NBA rekordi enda nimele

Westbrooki rekordmäng kujunes tema täielikuks sooloetenduseks, kui võõrsil Denver Nuggetsi vastu võetud 106:105 võidumängus tabas ta kohtumise viimastel sekunditel ülikauge võidukolmese ning kogus lõpuks 50 punkti, 16 lauapalli ja 10 korvisöötu.

Senine NBA rekord pärines nii kaugest ajast kui hooajast 1961/62, mil Cincinnati Royalsi eest mänginud Oscar Robertson kogus põhihooaja jooksul 41 kolmikduublit. Kuni tänavuse hooajani peeti seda rekordit ületamatuks.

Enes Kanter lisas võitjate kasuks 15 punkti ja 8 lauapalli ning Steven Adamsi arvele kogunes 10 silma ja 10 lauapalli. Nuggetsi parimad olid Danilo Gallinari 34 punkti ja 10 lauapalli ning serblane Nikola Jokic 23 punktiga.

Thunder on kaks mängu enne põhihooaja lõppu 46 võidu ja 34 kaotusega läänekonverentsis kindlustanud endale kuuenda koha ning play-offi avaringis minnakse vastamisi Houston Rocketsiga (54-26). Denver Nuggets (38-42) on läänes esimesena joone all ehk üheksas.

Tulemused:

New York - Toronto 97:110

Atlanta - Cleveland la 126:125

Denver - Oklahoma 105:106

Memphis - Detroit 90:103

Phoenix - Dallas 124:111

Sacramento - Houston 128:135

LA Lakers - Minnesota 110:109