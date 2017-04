Alar Seim: kindlasti peame mõlemat tõsteviisi võrdselt edasi arendama

Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt on Mart Seim võitnud kuus medalit, neist kaks kogusummas ja neli tõukamises. Seekord jäi planeeritud tulemus tegemata eelkõige rebimises, ehkki treeneri sõnul oli Mart ka selles tõsteviisis tehniliselt parem.

"Kuna nüüd oli ettevalmistusperiood ainult kolm kuud, mis ta sai pärast traumat korralikult harjutada, siis nüüd jäi tehnika lihvimiseks aega vähem, aga tehniliselt oli ta kindlasti parem kui ta on varem olnud," ütles Mardi treenerist isa Alar Seim ETV spordisaatele. "Esimese katse ta rebis väga hästi, teise katse tegi suhteliselt hästi, aga kui hakkas püsti tõusma, käis naks põlvest läbi. Kuna meil oli kolmeliikmelisest meeskonnast kaks juba traumaga tõstepõrandalt lahkunud, siis ta kindlasti ei tahtnud see kolmas mees olla. Kui see raks põlves käis, siis ta lasi selle kangi kiirelt lahti ja ei hakanud enam edasi võitlema."

"Kui oleks nüüd rebimises 185 kg õnnestunud, siis ma arvan, et emotsiooni pealt oleks Mart võinud ka selle 249 kg tõugata, mis siis oleks pronksmedali kogusummas andnud," jätkas Alar Seim. "Aga see mõtteviis, et rebimist peaks nüüd aitama järele, et tõukamine on juba hea, siis pigem ma olen seda meelt, et Mart on väga hea tõukaja ja see treening, mis on teda viinud praegu sellele tasemel tõukamises, viib teda ka siit edasi. See 250 kg, kuigi see on maailma tipp, ei tähenda, et see oleks Mardi maksimum. Neid kahte asja peab kindlasti võrdselt edasi arendama."