Kenny Kivikas teenis Võrus häid maailma edetabelipunkte

Jõuproovi kõrge staatuse põhjustavad tänavu juulis Lõuna-Eestis peetavad maailmameistrivõistlused. Kogu maailma orienteerumistipud on huvitatud Lõuna-Eesti maastikel treenimisest ja võistlemisest, et saada suvel eesootavateks võistlusteks võimalikult hea ettevalmistus. Selleks on vaja koguda võistluskogemust sarnase iseloomuga maastikelt.

Võistlusele registreerus liga 400 võistlejat 12 riigist, neist 100 võistlesid meeste ja naiste eliitklassides.

Meeste konkurentsis edestas prantslane Frederic Tranchand napi kolme sekundiga tuntud Belgia sprindiässa Yannick Michielsi. Kolmanda koha teenis 26-sekundilise kaotusega võitjale taanlane Tue Lassen. Väga hea sooritusega sai hakkama tartlane Kenny Kivikas, kes teenis viienda koha vaid kaheksa sekundi kaugusel kolmandast. Kõrge üheksanda koha jooksis välja ka Sander Vaher, kes kaotas võitjale 49 sekundit.

Naistest oli konkurentidest oodatult üle sprindi valitsev maailmameister, taanlanna Maja Alm, kes edestas 20 sekundiga 2009. aasta maailmameistrit Helena Janssoni Rootsist. Kolmandana lõpetanud Kirsi Nurmi Soomest kaotas võitjale juba minutiga. Parima eestlannana oli Laura Joonas 19. kohal.

Mõlemad võitjad olid rahul oma jooksuga ja tänasid rajameistrit põneva raja eest. Mai keskel tulevad mitme riigi koondised taas Eestisse, et siin oma MM-koondised Lõuna-Eesti klubide korraldatud katsevõistluste abil välja selgitada.

1.-7. juulini keskusega Tartus toimuvatele maailmameistrivõistlustele on oodata ligikaudu 50 riigi koondisi. Kõigist võistluspäevadest toimuvad teleotseülekanded, mida näitab Eestis ERR.