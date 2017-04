Rapla naiskond kaotas ühisliiga pronksi Liepajale üheksa punktiga

Rapla klubi tuli kolmanda veerandi keskpaigaks mängu tagasi, kuid ei suutnud viimasel veerandil piisavalt leidlikke ründelahendusi teha. Ka tehti 5-7-punktises kaotusseisus kaitses saatuslikke eksimusi. Lisaks sai liidrid punktide osas liiga vähe tuge.

Esimese veerandi kaotas Rapla 13:20, seejuures Ilze Jakonsone tõi perioodi lõpus Liepajale seitse silma järjest. Teine veerand kuulus Läti klubile samuti seitsme punktiga (21:14), seega skoor poolajaks 41:27.

Kolmanda veerandaja võitis Rapla 19:12. Suuresti Laina Mesila-Kaarmanni ja Francisca Dondersi punktidest jõudis Eesti meisternaiskond aina lähemale. Minut enne lõppu tõi Dondersi vise tabloole numbrid 46:51. Viimasele veerandile mindi siiski kaotusseisust 46:53.

Paraku viimane veerand algas mõlemalt poolt närviliselt ja kohmakalt. Pea kolm minutit ei visanud kumbki korvi ning kui lõpuks jälle soonele saadi, oli Rapla poolel vaid Donders see, kelle visked leidsid tee korvi. Ka kaotusseis 50:57 püsis tablool pikalt.

Kaitses eksiti kaks korda ning kui seis oli kaks minutit enne lõppu 50:64, oli mäng otsustatud. Korra ka 16-punktiseks veninud vahe tõmbas Rapla naiskond lõpus koomale – allajäämine 58:67.

Rapla parimatena tõid nii Donders kui Mesila-Kaarmann 17 punkti, Pirgit Püü lisas 13 punkti, ülejäänud naiskond kogus vaid 11 punkti. Võitjate resultatiivseim oli Zane Jakobsone 19 punktiga.

Peatreener Howard Frier võttis kokku: "Laua kaotasime suurelt. Nemad võitsid pea kõik lahtised pallid – see kõneleb sellest, et nad tahtsid seda võitu rohkem. Ühesõnaga, me ei väärinud võitu. Positiivne on see, et teisel poolajal mängu tagasi tulime, saime neile kannule. Tublid olime ses mõttes. Aga ikka-jälle, nad tahtsid veidi rohkem."

Kommentaariks sellele, et lõviosa punktidest tõi kolm naist, vastas Frier: "Võtan süü enda peale. Oleksin pidanud leidma midagi, mis oleks rünnaku poolele rohkem tasakaalu toonud, paraku mul see ei õnnestunud. Oleme pettunud, aga hooaeg läheb edasi. Eesti finaal ja Balti liiga Final4 ootab meid."