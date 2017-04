ManU pikendas kaotuseta seeriat

United alistas võõrsil 3:0 liigatabelis viimasel kohal paikneva Sunderlandi, kes mängis terve teise poolaja vähemuses – 43. minutil teenis Sebastian Larsson punase kaardi.

ManU avavärava lõi Zlatan Ibrahimovic 30. minutil, 46. minutil oli täpne Henrik Mkhitarjan ja lõppseisu vormistas 89. minutil Marcus Rashford.

United on nüüd liigamängudes kaotuseta püsinud 21 järjestikuses kohtumises, viimati jäädi punktita mullu oktoobri lõpus, kui võõrsil kaotati 0:4 Chelseale.

Teises pühapäevases kohtumises oli Everton kodus 4:2 parem leicester Cityst.

Liigatabelis on kindel liider Chelsea 75 punktiga (31 mängust), teine on Tottenham 68 punktiga (31 mängust), kolmas Liverpool 63 punktiga (32 mängust) ja neljas Manchester City 61 punktiga (31 mängust). United on 30 mänguga kogunud 57 punkti ja sellega ollakse viiendal kohal.