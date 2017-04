Järveoja: see oli kogemuste hankimise ralli

"Tulemus ei olnud kindlasti see, mille järele me tulime, aga katsed iseenesest olid lahedad ja kui kõik toimis, oli väga mõnus. Kaardilugemise kohapealt on täitsa vägev ralli," ütles Järveoja Vikerraadiole.

Öeldakse, et see ralli on kaardilugeja jaoks üks raskemaid, on see nii? "Kindlasti. Uued autod ka, kohati ikka on oluliselt kiiremad kui eelmise generatsiooni autod. Siin Korsikal on sellepärast ka keerulisem, et vahepeal on mingid lõigud hästi kiired, viskab järjest kiire hooga kurve peale ja siis on jällegi aeglasemad kurvid. Seda õiget rütmi õigel ajal leida pole lihtne," nentis Järveoja.

Järveoja rääkis ka reedesest kraavisõidust ning tõdes, et neil oli palju ebaõnne. "Lasime just inseneridel vaadata ka, et tegelikult me isegi sellesse samasse kurvi, kus välja sõitsime, tulime esimesel korral 2 km/h kiiremini sisse. Seal kindlasti hoogu liiga palju ei olnud, lihtsalt oligi natuke ebaõnne," rääkis Järveoja. "Tagantjärele... see sai tehtud ja ülejäänud ralli oli, nagu ta oli. Oligi selline kogemuste hankimise ralli. Lootsime küll ka power stage’ilt punkte saada, aga need punktid jäid kahjuks rehvipurunemise taha, sellega läks ka kehvasti."

Vaata videot väljasõidust: