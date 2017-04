Ott Tänak: alla ootuste ralli

"Alla ootuste ralli, aga eks mingi positiivne on see, et tulevikus seda rallit enam kartma ei pea, vähemalt hoog oli olemas," ütles Tänak ERR-ile. "Need edusammud ja arengud, mis tahtsin teha, on tehtud. Kahju on sellest, et sai suhteliselt palju vaeva nähtud selle ralli jaoks ja lõpuks ikkagi seda tulemust ei tulnud, mis me tahtsime. Aga okei, vahel võib nii ka minna."

"Ilmselgelt me hetkel ei ole väga paljuks suutelised asfaldil, kindlasti on vaja veel palju areneda, aga esimene asi on teha auto töökindlaks ja siis natuke veel kiirust leida," jätkas Tänak. "Tundub, et kõik on olemas, aga alajuhitavus oli suhteliselt suur probleem, proovisime väga palju ekstreemseid asju, aga raske oli leida lahendusi. Küllap see on järgmine teema, millega järgmistel testidel tegeleme."

"Kindlasti järgmised rallid on mulle isiklikult palju sobivamad, kruusa peal tunnen end palju kindlamalt. Eks näis, mis tuleb. Kruusa peal niivõrd julmalt kiired pole olnud siiani, pigem oleme mõlemad olnud stabiilsed ja punktid ära võtnud," lõpetas Tänak.