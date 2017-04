Balti liiga juht: selle aasta tase oli kõigi aegade kõrgeim

"Selle aasta tase on Balti liiga kõigi aegade kõige kõrgem, eriti Balti liiga esimesed võistkonnad. Tegemist on ikkagi täisprofessionaalsete võistkondadega ja see finaalturniir näitab ka, et mängitakse täitsa tugevate Euroopa keskmike tasemel käsipalli," kommenteeris Balti liiga juht Urmo Sitsi ERR-ile. "Kui arvestada, et Cocks mängis sellel aastal EAF Cupi alagrupiturniiril, SKA Minsk eelmisel aastal, siis see näitab, et selle liiga tase on viimaste aastatega läinud oluliselt üles."

Kas ka järgmisel aastal on uks valla erinevatele riikidele? "Keeruline teema. Tahtjaid on, aga juba praegu selle kuue riigi sobitamine ühisesse liigasse, kõikide kodumaiste kalendrite kokkusobitamine, pluss Euroopa Käsipalliliidu kalendrite kokkusobitamine. Need võistkonnad on järjest edukamad Euroopas, mis tähendab seda, et nad mängivad kevadel ka Euroopa sarja. See läheb iga aastaga järjest keerulisemaks. Aga loomulikult oleme huvitatud, et see liiga oleks võimalikult tugev, võimalikult atraktiivne ja annaks klubidele-pealtvaatajatele võimalikult palju," sõnas Sitsi.

Praegu saavad mängijad vaid medalid ja klubid karika, kuidas on lood auhinnarahadega? "Alati saab organisatoorse poolega veel kõrgemale minna ja loodame, et juhtub ühel päeval ka see, et sellel liigal saab olema oma nimesponsor ja koos sellega kaasnevad teatud hüved ka võistkondadele. Selles suunas me liigume," kinnitas Sitsi.