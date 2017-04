Musting: esikolmikusse jõudmine olnuks suur õnnestumine

Viimati jäi Serviti Balti liigas medalita 2009. aastal. "Nagu enne Balti liigat sai ka öeldud, sellel aastal on kõige tugevam Balti liiga final four, lisandus Ukraina tippmeeskond ZTR Zaporožje ja kindlasti esikolmikusse jõudmine oleks olnud väga suur õnnestumine," ütles Serviti peatreener Kalmer Musting ERR-ile. "Kahjuks me seda ei suutnud sellel hooajal, aga loodan järgmisel aastal paremini komplekteerida tiimi ja uuesti proovida esikolmikusse tagasi murda."

Pronksikohtumises oli suurema osa mängust initsiatiiv Servitil, ent lõpus muututi ebakindlaks, eriti rünnakul, ja Valgevene meeskond kasutas selle ära. "Viimased kümme minutit ei olnud meil liidrit. Proovis üks mees, proovis teine, proovis kolmas. Kõik proovimised olid liiga kiirustatud, tegelikult oleks pidanud rahu säilitama ja üks mees oleks pidanud selle liidrirolli ära kandma," tõdes Musting. "Paraku täna seda viimasel kümnel minutil ei olnud. Need asjad kindlasti jäävad selle taha, aga ei saa mainimata jätta, et vastane tegi päris hea korrektiivid poolajal ja teisel poolajal leidis paremini neid auke, kuidas meie agressiivset kaitset murda."

Serviti järgmine eesmärk on Eesti liiga play-off’ides head mängu näidata. "Meil on kolmapäeval põhiturniirimäng Kehraga, tuleb ilmselt nooremat koosseisu kõvasti kasutada ja siis juba spetsiaalselt play-off’ideks valmistuda," arvas Musting.