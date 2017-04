Klopp selgitas, miks jättis sangariteks osutunud brasiillased pingile

Mõlemad mehed sekkusid mängu poolaja ning kumbki jõudis neist ka väravani, mistõttu teenis avapoolajal 0:1 taha jäänud Liverpool 2:1 võidu.

Kloppi sõnul ei kurda Firmino tavaliselt oma seisundi üle, aga tunnistas sakslasele eelmise kohtumise järel, et oli tõesti läbi. Firmino mängis vahetult pärast vigastuspausi märtsi keskel Manchester City vastu, lendas siis kaheks MM-valiksarja mänguks Brasiilia koondise juurde, naases sealt ja mängis taas kohe derbimängus Evertoniga. "Nüüd jõudis ta punkti, kus oli selge, et talle 90 minuti andmine tähendanuks meile probleeme," võttis Klopp kokku.

Coutinhol on olnud aga viimastel päevadel probleeme tervisega. "Phil kaotas kolme päevaga kolm kilo. Enamikul emeist oleks see hea uudis! Aga Phili ja professionaalse jalgpalluri jaoks mitte. Täna [eile] oli hommikul tuli ta hotelli ja ütles, et temaga on kõik korras, aga me teadsime, et tema energiatase on madal ja seda jagub 30 minutiks."