Kert Toobal valiti Prantsusmaa esiliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

"See on minu jaoks suur au ja väga olulise tähtsusega tunnustus minu karjääris. Sidemängijal või liberol ei ole kerge sellist tiitlit pälvida, kuna tavaliselt lähevad kõige väärtuslikuma mängija trofeed ikkagi ründajatele, mistõttu on aunimetusel minu jaoks veelgi suurem kaal," lausus Toobal Volley.ee vahendusel.

Paljuski olid need just rahvusmeeskonna kapteni tõsted, mis juhtisid Rennes'i meeskonna Prantsusmaa esiliiga põhiturnirii võiduni ja Prantsusmaa karikavõistlustel finaali. See edu on nüüdseks aga seljataga ja algab armutu heiltus kõrgemasse seltskonda pääsemise nimel. Juba täna alustavad Toobal, Martti Juhkami ja teised Rennes'i pallurid kahe võiduni mängitavat veerandfinaalseeriat Asnières'i võistkonna vastu. "Usun, et meil on piisavalt kvaliteeti, et jätkata heal tasemel mängimist ja näidata play-off'ides kõrgest klassist võrkpalli," lisas Toobal.