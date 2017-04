Täna "Spordipühapäevas": graatsiline naiste võrkpall ja jõuline tõstesport

Lõppeval nädalal selgus naiste võrkpalli Eesti meister. Kuldmedali pälvis koduse võrkpalli viimaste aastate valitseja Kohila/E-Service.

"Spordipühapäeva" peakülaline on Tartu Ülikool/Eedeni peatreener Andrei Ojamets. Just Tartu pakkus sel hooajal paljudele üllatuse, kui tuli Balti liigas pronksile ja võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda. Võrkpallielu erinevatest perspektiividest kogenud Andrei Ojametsaga räägime sellest, millises seisus naiste võrkpall Eestis on ja millised muutused tuleb kiiremas korras läbi viia.

Käsitleme ka tõstmist, sest eile lõppesid Horvaatias Splitis Euroopa meistrivõistlused. Eesti koondis jõudis medaliriikide hulka, kui Mart Seim pälvis tõukamises "väikese" hõbemedali. Saates saab sõna Eesti Tõstespordiliidu president Ain Põder.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris 9. aprillil kell 18.15. Saadet juhib Johannes Vedru.