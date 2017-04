Damian Lillard viskas Portlandi rekordiks 59 punkti

Seni oli Portlandi eest kõige resultatiivsema mängu teinud Damon Stoudemire, kes jäi pidama 54 peal. Selle summa ületas Lillard 1.49 enne eilse kohtumise lõppu tabava kaugviskega. Kokku viskas Lillard Utah Jazzi korvi üheksa kaugviset. Portland võitis kodupubliku ees numbritega 101:86 (34:20, 14:22, 29:18, 24:26).

Lillard on sel hooajal juba 27 korda visanud 30 või enam punkti ja ka see on Trail Blazersi rekord.

Portland (40 võitu ja 40 kaotust) püsib hetkel läänekonverentsis kaheksandal kohal ehk viimasel play-off'i positsioonil. Teoreetiliselt võib meeskonda ohustada üksnes Denver Nuggets (38-41).

Idakonverentsis tagas play-off'i pileti aga Milwaukee Bucks, kes oli võõrsil üle Philadelphia 76ersist 90:82 (23:21, 19:27, 25:12, 23:22). Giannis Antetokounmpo arvele jäi kaksikduubel (20 punkti ja kümme lauapalli).

Tulemused: Brooklyn - Chicago 107:106, Charlotte - Boston 114:121, Orlando - Indiana 112:127, Philadelphia - Milwaukee 82:90, Washington - Miami 103:106, San Antonio - LA Clippers 87:98, Portland - Utah 101:86, Golden State - New Orleans 123:101.