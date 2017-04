Võidukad Raisma ja Siimar: üks meie parimaid mänge

Eesti paar, 19-aastane Kenneth Raisma ja sama vana Mattias Siimar alustasid Monaco vastu paarismängu teadmisega, et Vladimir Ivanovi ja Raisma enda eilsete üksikmänguvõitude järel taganuks tänane paarismängu võit ühtlasi ka matšivõidu. Avasetis kaotas Eesti paar korra oma pallingugeimi ja seti tervikuna 4:6, kahes järgmises setis oli Eesti ülekaal aga tõsiselt veenev ja setid võideti 6:1 ja 6:2. Neljas sett läks kiiresse lõppmängu, kus Raisma - Siimar olid lõpus kindlamad, tie-break võideti 9:7 ja seega oligi matsivõit vormistatud.

"Esimene sett läks nii nagu läks, seal üks kehv geim, aga teised kaks geimi mängisime täiesti perfektselt," arvas Raisma intervjuus ERR-ile. "Loota, et me 6:0, 6:0 võidame – vastased mängivad ka hästi, aga me tegime oma töö nii veatult ära, et ei oskagi ühte kindlat asja välja tuua. Kõik toimis."

"Üks parimaid mänge meie esituses," oli ka Mattias Siimar kindel. "Esimese seti kaotasime, ei olnud nii rahul, kuid kolm järgmist setti mängisime oma parimat tennist. See näitab, et oleme võimelised päris ilusti ka halvast seisust välja tulema."

Homsed üksikmängud enam matšivõidu seisukohalt tähtsust ei oma ja Eesti säilitas ka ilma vigastatud esireketi Jürgen Zopita mängides koha Euro-Aafrika tsooni teises tsoonis. Nädalavahetusest saab kaasa võtta mitu positiivset nüanssi.

"Rõõmu teeb see, et esimesel päeval läks nii hästi, et Vova (Vladimir Ivanov - toim.) esimese mängu koju tõi," sõnas Eesti meeskonna kapten Ekke Tiidemann. "Paarismängu üle on ka muidugi väga hea meel. Seal oli väga raskeid hetki, eriti pärast esimest setti, siis said poisid oma mängu käima ja neljas sett – kiire lõppmäng on alati natuke loto."