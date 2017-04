Mart Seim nigelast rebimisest: ei tahtnud siin end pooleks tõmmata

Võistluse esimese poole - rebimise järel oli selge, et kogusummas Mart Seimil täna medalikonkurentsi sekkuda ei õnnestu. Seim rebis algraskuse 180 kilo, kuid kaks järgmist katset 185 kg-se kangiga ebaõnnestusid.

"Rebimises sain (kangi) üles õigesse asendisse, aga põlves käis selline väike raks läbi ja olin kindel, et siin võistlusel ei taha end pooleks tõmmata," sõnas Seim võistluse järel ERR-i reporterina abistanud Leho Pendile. "Vältisin lihtsalt võimalikku vigastust."

Poole võistluse järel oli Seim üheksandal kohal, kui juhtima asus olümpiavõitja Lasha Talahadze, kes rebis uueks maailmarekordiks 217 kilogrammi. Üle 200 kilo rebis veel Gor Minasjan ja kolmandana Irakli Turmanidze, kes aga hiljem vigastuse tõttu võistluse pooleli jättis. Kogusumma pronksi eest võidelnud Ruben Aleksanjanile ja Ruslan Albegovile kaotas Seim rebimise järel vastavalt 10 ja 16 kiloga.

Kõik see ei takistanud aga Mart Seimil võita medal oma tugevamal alal tõukamises. Kolmandal katsel tõugatud 246 kg, mis Eesti rekordist vaid kaks kilo vähem, oli väärt hõbemedalit. Kogusummas tõusis ta viiendaks ning pronksist jäi lahutama kaheksa kilogrammi. Seega märkis Seim, et tänase võistlusega võib pooleldi rahule jääda.

"Rebimise eest 180 kg ilmselgelt mind ei rahulda ja tõukamise eest 246 oli umbes see, mis arvasin kolm kuud tagasi, et on võimalik saavutada," tõdes Seim.

Tõukamises oli Seimist parem vaid Talahadze 250 kiloga ning Euroopa meistri kogusummaks tuli täna 467. Hõbemedalimees Minasjan sai kokku 446 kilo ja pronksimees Aleksanjan 434. Nii rebimises, tõukamises kui ka kogusummas jäi neljandaks kahekordne maailmameister Ruslan Albegov.

"Seda oli teada, et armeenlased ja grusiin on kõva," ütles Seim. "Üks grusiin sai muidugi vigastada, millest on kahju, aga Lasha oli nii tugev, nagu arvata oli."

Järgmine tiitlivõistlus on tõstjatel detsembri alguses, kui Ameerika Ühendriikides, Anaheimis toimuvad maailmameistrivõistlused.

"Nüüd kerge puhkus ja hakkab uuesti suhteliselt pikk ettevalmistustsükkel pihta. Septembrist hakkavad laagrid pihta ja kuni detsembrini välja," lõpetas Seim.