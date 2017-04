Tartu jõudis võrkpallifinaalist ühe võidu kaugusele

Koduklubi tekitas endale mängu jooksul ohtrate servivigadega kõvasti peavalu, ent lõpuks need määravaks siiski ei saanud, vahendab volley.ee. Pallingul tehtud 26 eksimust aitas natukene tasandada 15:9 edu blokipunktides ja rünnakuprotsendil omatud 49,2 vs 44,8 paremus.

Kohtumine algas paremini Lääne-Virumaa võistkonna jaoks, kes läks juhtima 6:3. Järgnesid kolmepunktilised minispurdid, mis tõid esmalt Tartu viigini, seejärel Rakvere uuesti juhtima ja koduvõistkonna taas samale joonele ning siis omakorda ette. Geimi keskosas omas Bigbank Tartu pidevalt paaripunktilist edu, ent lõpp kiskus uuesti tuliseks. Pärast Bradley Gunteri autilööki särasid tablool numbrid 22:22. Toms Vanagsi edukas rünnak ja Siim Põlluääre kaks eksimust, millest esimene lendas väljaku piiridest välja ja teine sumbus Tartu blokki andsid Bigbankile 25:22 geimivõidu.

Teine geim liikus mõnes mõttes vastandliku stsenaariumi järgi. Tartu juhtis 5:2 ja 8:6, ent siis hakkas aina paremasse hoogu minema selleks hetkeks efektiivsusnäitajalt miinuses olnud Põlluäär. Keskosast peale Bigbank Tartul enam liidripositsioonile asja ei olnud ja Credit24 Meistriliiga tšempion purjetas kindla geimivõiduni.

Kolmas geim möödus ülimalt tasavägiselt. Bigbank Tartu juhtis küll 7:4, ent järgmine kord kui üks võistkond sai enam kui ühepunktilise edu, oli võõrustajate juhtimisel skooril 21:19. Rakvere enam viigini ei jõudnud ja kahepunktiline vahe lõpetas ka geimi.

Alates neljandast geimist hakkas pinge haripunkti kerkima. Rakvere juhtis 9:4 ja 16:11, ent Bigbank Tartu hakkas seejärel tasahilju lähemale hiilima. Vastased saadi kätte Meelis Kivisilla kahe järjestikuse punkti järel seisul 21:21. Esmalt oli tempomees edukas rünnakul, hetk hiljem lajatas punktiks Mart Naabri servi järel Rakvere vastuvõtust üle võrgu purjetanud palli. Koduvõistkond omas ka kaht matšpalli, ent Rakvere suutis need neutraliseerida ja lõpuks olid Gunteri servieksimus ja Romet Priimägi tulus rünnak need, mis tegid seisuks 27:29. Lääne-Virumaa võistkonnale tõi edu taktika, kus serv pandi kindla peale mängu, tartlastel eksis üliotsustavas faasis Gunteri kõrval ka Toms Vanags.

Viiendas vaatuses oli esimest korda kahepunktiline vahe Bigbank Tartu 10:8 eduseisul. Järgnes ka 11:9 edu, ent Kaupo Kivisilla kaks edukat rünnakut ja Gunteri autilöök viisid juhtima omakorda Rakvere. Põlluääre eduka realiseeringu järel oli Rakverel ka 13:12 edu, ent Lääne-Virumaa servieksimus viigistas seisu. Sisse vahetatud Ronald Järve servid lõid Rakvere vastuvõttu natukene sassi ja Gunteri edukas rünnak ning Põlluääre blokiga kinni võtmine lõpetasid mängu koduvõistkonna võiduga.

Hiljuti vigastuspausilt naasnud Gunter tegi suurepärase partii, tuues 29 punkti ja jäädes 17-ga plussi. Ta lõi 48 tõstest punktiks 27 ehk 56,3 protsenti. Toms Vanagsi saldosse kogunes 16 punkti. Rakverel oli kahekohalise punktisumma mehi viis. Edukaimad olid Kevin Saar ja Siim Põlluäär 17ga, ent neist viimase efektiivsus oli kohtumise kokkuvõttes -2.