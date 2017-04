Serviti väravavaht: Eesti liigas naljalt selliseid viskeid ei tule

"Peab tunnistama, et Eesti liigas naljalt selliseid viskeid ei tule, natuke harjumatu," tõdes Serviti väravavaht Denis Lõokene ERR-ile. "Kaitsel on ka muidugi raske, nagu näha oli, kahjuks väga palju tõrjeid ei tulnud. Peab olema selliseid mänge ka, nendest õpib."

Kindlasti oli väravas ka selle tõttu raske seista, et igal pool oli auke näha? "Oli auke, samas teisel poolajal oli näha, et kui üritasime välja minna, lahendati ilusti joonel ära," sõnas Lõokene. "Esimesel poolajal visati kõik tagant ära. Teada oli, et see läheb selliseks raskeks mänguks."

Uustulnukad mängivad kohe esimesel hooajal Balti liiga finaalis, samas nende peatreener ütles, et nad on profimeeskond, selle tõttu ehk väga häbi ei ole? "Häbi, see selleks, aga ütleme nii, et võitma me tulime. Me ei olnud küll favoriidid, aga sellegipoolest ei tule keegi siia kaotama. Tahtsime võita, aga läks nii nagu läks."

Pärast Serviti mängu ei olnud veel teada, kellega Põlva pronksimängus vastamisi läheb. "Selles mõttes väga vahet ei ole, kumbki mäng ei oleks lihtne. Šansid on olemas, aga ei tule midagi lihtsat," sõnas Lõokene. Teises poolfinaalis alistas Riihimäe Cocks 36:35 Minski SKA, mistõttu läheb Serviti vastamisi Minskiga.