Serviti peab käsipalli Balti liigas leppima pronksimänguga

ZTR ja Serviti mängisid Mesikäpa hallis väga võrdse esimese pooltunni. Avapoolaja keskel lasid põlvalased Ukraina meistrivõistluste liidri paari-kolme väravaga eest. Kuidagi ei suudetud pidurdada vasakukäelist Andrei Akimenkot, kel seisul 8:6 oli kirjas juba kuus väravat. Tasub märkida, et ukrainlaste liider ja Balti liiga parim snaiper Aleksei Gantšev polnud vigastusest piisavalt paranenud ning laupäeval kaasa ei teinud.

Jõudu jätkuks üheks poolajaks

Eston Varuskit väravasuul asendanud Denis Lõokese head tõrjed ning Henri Sillaste mitu tabamust viisid 25. minutiks 13:12 ette juba kodumeeskonna. Lõokene tegi veel kaks head tõrjet, aga Serviti visked tabasid peamiselt väravaraame ja vaheajapausile minnes oli ees jälle ZTR, küll siiski minimaalse, 14:13 eduga.

"Avapoolaeg oli hea, aga eks meil olid võimalused see ka võita," arvas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Tundus, et meie kaitseformatsiooni muutus ja tõsiasi, et hakkasime Akimenkot personaalselt katma, üllatas ukrainlasi. Nad olid veidi peata poolaja lõpus, ent me ei suutnud seda ära kasutada."

ZTR tegi vaheajal ilmselt korraliku analüüsi ja kohanes Serviti muutunud kaitsega kiirelt. Esmakordselt said ukrainlased neljaga ette, aga põlvalased võitlesid 45. minutiks vahe uuesti kahele väravale. Enamaks jõudu ei jätkunud, kümneks minutiks jäädi kuivale ja ZTR libises eest.

Kalmer Musting: Vastaste kiirus ja vastupidavus üllatas

Füüsiliselt võimsad ukrainlased – neli meest üle kahe meetri pikad – seisid hästi kaitses ning mängujuht Oleksandr Tilte harutas eestlaste kaitse lahti rünnak rünnaku järel. Lõpuvileks olid tablool ZTR-i võidunumbrid 31:23.

Serviti parimana viskas Henri Sillaste 5 väravat. Henri Hiiend lisas 4, Roman Aizatullov, Kristjan Muuga ja Anatoli Tšeslov 3, Hendrik Varul ja Raiko Rudissaar 2 ning Carl-Eric Uibo 1 tabamuse. ZTR-i poolel said käe valgeks vaid 5 meest, Akimenko viskas mängu parimana 9, Tilte ja Roman Severin lisasid 7 väravat.

"Olime realiseerimisega hädas ja kaitseski kaotasime liiga palju kahevõitlusi. Tegime normaalse partii, aga võinuks paremini," tunnistas Musting. "Lootsin, et vastane väsib ja meie kiirus pääseb maksvusele. ZTR aga jõudis kogu aeg nobedalt kaitsesse tagasi ja nõelas hoopis ise kiirrünnakutega – see tuli meile väikse üllatusena."