Seim alustab rebimist 180 kg ja tõukamist 235 kg pealt

Märtsi keskel Eesti meistrivõistlustel head taset näidanud Seim on enda sõnul paremas vormis, kui eelmisel kevadel ja eesmärgiks on saavutada parem kogusumma, kui Rio olümpiamängudel (430 kg). Splitis pani Seim algraskuseks rebimises 180 ja tõukamises 235 kilo.

"Tiitlivõistlustel ei loe rekord, vaid peab olema teistest natuke parem," sõnas Seim eelmisel nädalal ETV spordiuudistele. "Rebimises üritan võimalikult vähe kilosid ära anda ning tõukamises saab äkki teise katsega juba mingile korralikule kohale võistlema hakata."

Mullune pronksmedali tulemus EM-il oli 424 kg ja Eesti rekord, mille Seim püstitas 2015. aasta MM-il Houstonis hõbemedalit võites, on 438 kg. Euroopa meistrivõistlustel on kohal ka kõik Seimi tugevamad konkurendid eesotsas tiitlikaitsja ja olümpiavõitja Lasha Talahadzega. Erinevalt Rio olümpiast on taas kohal ka Venemaa koondis ning üliraskekaalus on üles antud kahekordne maailmameister Ruslan Albegov.

Kui olümpial, kus Seim sai seitsmenda koha, rebimise ja tõukamise eest eraldi medaleid ei jagatud, siis EM-il tehakse seda jätkuvalt.