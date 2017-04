Mart Seim sai EM-il tõukamises hõbemedali, kogusummas 5. koha

Kuldmedali võitis grusiin Lasha Talakhadze, kes püstitas rebimises 217 kg-ga maailmarekordi ning lisas tõstmises 250 kg - kogusummaks 467 kg. Hõbedale tuli armeenlane Gor Minasjan 446 kg-ga (211 kg + 235 kg) ning pronksile tema kaasmaalane Ruben Aleksanjan 434 kg-ga (190 kg + 244 kg).

Seim piirdus rebimises 180 kg-ga, kuid sai tõukamises üles 246 kg - temast rohkem suutis vaid suurfavoriit Talakhadze.

Võistluse käik:

Splitis algraskuseks rebimises 180 ja tõukamises 235 kilo pannud Seimil ei tekkinud rebimises algraskuse üles saamisega probleeme. Järgmisena rebis Seim 185 kg, kuid see raskus jäi kahel katsel eestlase jaoks alistamatuks.

Rebimise järel oli Seim üheksandal kohal, võistluse liider on 217 kg-ga uue maailmarekordi püstitanud grusiin Lasha Talakhadze. Eelmine maailmarekord 216 kg kuulus iraanlase Behdad Salimi nimele. Armeenlane Gor Minasjan rebis 211 ning Talakhadze kaasmaalane Irakli Turmanidze 201 kg.

Seim sai esimesel katsel üles ka tõukamise algraskuse 235 kg, teisel katsel õnnestus alistada ka 242 kg. Et Ruslan Albegovi kolmas katse raskusel 245 kg ei õnnestunud, kindlustas Seim enne oma viimast katset juba medali, kolmandal katsel sai Seim aga üles 246 kg ning sellega võitis ta tõukamises hõbemedali.

Enne võistlust:

Märtsi keskel Eesti meistrivõistlustel head taset näidanud Seim on enda sõnul paremas vormis, kui eelmisel kevadel ja eesmärgiks on saavutada parem kogusumma, kui Rio olümpiamängudel (430 kg).

"Tiitlivõistlustel ei loe rekord, vaid peab olema teistest natuke parem," sõnas Seim eelmisel nädalal ETV spordiuudistele. "Rebimises üritan võimalikult vähe kilosid ära anda ning tõukamises saab äkki teise katsega juba mingile korralikule kohale võistlema hakata."

Mullune pronksmedali tulemus EM-il oli 424 kg ja Eesti rekord, mille Seim püstitas 2015. aasta MM-il Houstonis hõbemedalit võites, on 438 kg. Euroopa meistrivõistlustel on kohal ka kõik Seimi tugevamad konkurendid eesotsas tiitlikaitsja ja olümpiavõitja Lasha Talahadzega. Erinevalt Rio olümpiast on taas kohal ka Venemaa koondis ning üliraskekaalus on üles antud kahekordne maailmameister Ruslan Albegov.

Kui olümpial, kus Seim sai seitsmenda koha, rebimise ja tõukamise eest eraldi medaleid ei jagatud, siis EM-il tehakse seda jätkuvalt.