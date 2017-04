Tänak: olen kindel, et mehaanikud suudavad auto korda teha

„Tänasel esimesel kiiruskatsel oli meil probleeme mootoriga,“ ütles Tänak oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. „Teel olles vahetasime ära kõik osad, mis võimalik, kuid me ei saanud masinat täiesti korda. Täisgaasiga sõites polnud viga, kuid Korsika ebatasastel teedel ei saa pidevalt gaasi põhjas hoida.“

20. kohal olev Tänak vaatab õhtuste kiiruskatsete suunas optimistlikult. „Õnneks jõudsime teenindusse tagasi ning olen kindel, et mehaanikud suudavad auto korda teha,“ lausus Tänak. „Tänased kiiruskatsed on väga nõudlikud, eriti esimene, mis on keeruline ja libe ning kulgeb metsa vahel.“