Leedulane päästis Jagielloniale teisel üleminutil võidu

Jagiellonia jäi võõrsil kahel korral kaotusseisu. Esmalt juba 15. minutil, kuid puhkepausiks haarati hoopis ise juhtohjad. 75. minutiks oldi aga taas 2:3 taga, kuid juba 78. minutil seati viik jalule. Võiduvärav jäeti aga lisaminutitele, kui vaid kümme minutit vahetusest sekkumise järel platsil olnud Novikovas Jagielloniale veel üheks nädalaks tabeliliidri koha säilitas, vahendas Soccernet.ee.

Eelmisel nädalal vigastada saanud Konstantin Vassiljev mõistagi Jagiellonia koosseisu ei kuulunud. Liigatabelis on Eesti koondislase klubil kirjas 55 punkti, mängu vähem pidanud Varssavi Legial on teisena koos 51 silma. Lubin on 38 punktiga kuues.