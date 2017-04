Tampa Bay Lightning jätkab võitlust play-offi pileti nimel

Idakonverentsis üheksandal kohal olev Lightning jääb kaheksandat positsiooni hoidvast Toronto Maple Leafsist maha ühe punktiga. Maple Leafsil on veel jäänud kodus mängida Pittsburgh Penguinsi ja Columbus Blues Jacketsiga ning Lightningul samuti omal väljakul Buffalo Sabresiga.

Stanley karikamängude mõtteid mõlgutab veel ka New York Islanders, kellel on kolm silma vähem kui Maple Leafsil. Islanders lõpetab põhiturniiri võõrsil New Jersey Devilsi ja kodus Ottawa Senatorsi vastu.