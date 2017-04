Viimase päeva eel on liidrikohal Neuville, Tänak jätkab rahulikus tempos

5. kiiruskatse (48,71 km). Parimat aega näitas kolmandal kohal olev belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes edestas soomlast Juho Hännineni (Toyota) 4,7 ja britti Kris Meeke'i (Citroen) 8,8 sekundiga. Ott Tänak (Ford) oli kümnes, belglasele kaotas ta 47,9 sekundit.

Ralli üldarvestuses püsib esikolmik muutusteta. Meeke'i edu prantslase Sebastien Ogier (Ford) ees on 16,4 sekundit ning Neuville jääb liidrist maha täpselt 17 sekundiga. Tänak kaotab britile 14.59,8.

"Auto tegi kummalist häält," ütles Tänak pärast kiiruskatset. "Kord töötas masin korralikult, siis jälle mitte. Peame probleemile jälile saama."

6. kiiruskatse (17,25 km). Kiireim oli taas Neuville. Belglasele järgnesid hispaanlasest tiimikaaslane Dani Sordo 2,2 ja Hänninen 3,3 sekundi suuruse kaotusega. Tänak jäi Neuville'ist viiendana maha 6,6 sekundiga. Nüüd tabasid probleemid Meeke'i, kes sai suitseva autoga kirja üheksanda aja, olles belglasest aeglasem 15,5 sekundit. Hiljem selgus, et britt ei saa rallit jätkata.

Kokkuvõttes tõusis liidriks Neuville, kes edestab Ogier'd 8,2 sekundiga. Tänak jääb belglasest maha 14.50,9.

7. kiiruskatse (48,71 km). Lõpuks sai katsevõidu ka Ogier, kes edestas Jari-Matti Latvalat 5 ja Neuville'i 6 sekundiga. Tänak oli meeskonnakaaslasest aeglasem 25,1 sekundit, mis andis talle katsel seitsmenda aja.

Üldkokkuvõttes vähenes Neuville'i edu Ogier' ees 2,2 sekundile, Sordo jääb belglasest maha juba 54,5 sekundit. Tänak kaotab liidrile 15.08,5 ning on sellega hetkel 17. kohal.

8. kiiruskatse (17,27 km). Neuville võttis päeva kolmanda katsevõidu, edestades Sordot 3,2 ning Latvalat 3,6 sekundiga. Tänak oli neljas (+4,1) ning sõnas ralliraadiole, et eilse katkestamise tõttu pole täna mõtet enam viimasel piiril sõita. Ogier kaotas aga koguni 36,7 sekundit ning tunnistas katse lõpus ralliraadiole, et tegemist on hüdraulikaprobleemiga.

Ogier' probleemide tõttu suurenes Neuville'i edu prantslase ees 38,9 sekundile. Viimast päeva alustab kolmandalt kohalt Sordo, kes kaotab Neuville'ile 57,7 sekundit. Tänak jääb belglasest maha 15.12,6.

Homme sõidetakse Korsika ralli kaks viimast katset kogupikkuses 64,2 km, ETV rallistuudio algab homme kell 12.30.