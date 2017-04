Tänak pärast teelt väljasõitu: praegu on tühi tunne

"Pikas kurvis oli rohkem kruusa, kui oskasime arvata," ütles Tänak oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Kitsal teel suutsime ennast mõnda aega rajal hoida, kuid siis sai õnn otsa. Auto vigastused on väiksed, kuid sügavalt kuristikust oli masinat raske kätte saada."

Tänak on pettunud, et võitlus heade kohtade nimel katkes juba kolmandal kiiruskatsel. "Praegu on tühi tunne," ei varjanud Tänak. "Näitasime asfaldispetsidega võrdseid aegasid ja seetõttu oli väljasõit eriti valus. Kuid elu on selline ja homme tuleb jätkata."