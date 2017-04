Pühapäeval saab Tartus alguse Sinilillejooksude sari

"Jooks ei ole ainult kaitseväelastele või veteranidele, vaid kõigile soovijatele. Võib tulla sõpradega, perega, alustada nii-öelda maast madalast nii sportlike eluviiside kui Sinilillekampaanias osalemisega," ütles Sinilillejooksude peakorraldaja Kaia Kollo toetuse väejuhatuse teenusekeskusest. "See on tervis ja just seda me propageerimegi. Ka kogu annetuste tulu läheb ju vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks," lisas Kollo.

Interneti registreerumine Tartu jooksule on praeguseks lõppenud, kuid kohapeal saab ennast registreerida kuni 15 minutit enne jooksu alguseni. Jooksul osalemine eeldab vähemalt 2 euro suuruse annetuse tegemist, mille eest saab iga jooksja rinda veteranide toetussümboli sinilille.

Saadud tulu annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kes suunab annetused vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevuse toetamisele ning taastusravi valdkonna tugevdamisse kogu ühiskonnas.

Lisaks jooksule on võimalik igal soovijal end proovile panna tegevväelastele iga-aastasel kohustuslikul üldfüüsilisel testil. Selleks tuleb enne jooksu sooritada aja peale toenglamangus kätekõverdused ja selililamangust istesse tõusud. Kätekõverdusi ja istesse tõuse saab pühapäeval teha alates kella 11.00-st. Jooksu start on kell 12.00.

Järgmised Sinilillejooksud toimuvad 22. aprillil Tallinnas, 23. aprillil Brüsselis ning 27. aprillil Tapal. Jooksudele saab registreeruda Sinilillekampaania koduleheküljel aadressil www.annameau.ee.