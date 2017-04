Tartu ja Tallinn üritavad esiliigas Põlva troonilt tõugata

08.04. (kell 11.00) Mesikäpa Hall: Põlva/Arcwood – Põlva Tarbijate Ühistu

Omavahelised mängud põhiturniiril: 29:27 (kodus), 31:26 (võõrsil)

Kahe eelmise aasta meister Põlva/Arcwood alustas tänavustki hooaega probleemideta, kuid neljandas voorus jäädi võõrsil 25:33 alla lõpuks napilt finaalturniiri ukse taha jäänud HC Kehra/Primendile. Võitude kõrvale saadi üks kaotus veel, mis tuli teise ringi avavoorus kodus TÜ/Glassdrive’ilt 26:27. Nii jäädi põhiturniiril tartlaste järel teiseks.

Põlva/Arcwoodi peatreeneri Romet Oone sõnul on sihiks seatud esikoht. „Juba hooaja eel püstitasime eesmärgiks kolmanda meistritiitli võitmise ning me pole sellest plaanist taganenud. Meeskond on üha rohkem motiveeritud, kuid iga aastaga läheb võitmine järjest raskemaks,“ tunnistas Oone, kes andis hinnangu ka vastastele. „Põlva TÜ on ükskõik millises koosseisus raskeks vastaseks, sest noored tahavad ennast näidata. Tartu puhul loeb see, kumb meeskond väljakul teeb vähem vigu ning Oskari vastu peame tempo peale panema. Kokkuvõttes keskendume siiski enda tegemistele. Midagi eriliselt uut me pole juurde õppinud, vaid oleme vanadele asjadele rõhku pannud. Üritame vähe eksida ning rünnakuid hästi realiseerida.“

Mullune pronks Põlva TÜ kaotas punkte vaid põhiturniiri kahele paremale meeskonnale. Seejuures suudeti TÜ/Glassdrive’iga teises ringis 30:30 viiki mängida, kuid avaringis tartlaste vastu ei saadud. Kohalikule Põlva rivaalile Arcwoodile kaotati mõlemad mängud.

Põlva TÜ seisab enne finaalturniiri probleemi ees, sest samal ajal peab esindusmeeskond Serviti Balti liiga otsustavaid matše. „Kindlasti on meie prioriteediks Balti liiga ja need noored, kes esindavad ka Servitit, jäävad esiliiga mängudest eemale,“ sõnas Serviti ja Põlva TÜ juhendaja Kalmer Musting. „Seoses sellega jääksin rahule, kui saavutaksime kasvõi kolmanda koha. Põhiturniiril olime Oskarist üle, kuid Tartu ja Arcwoodi vastu ei saanud.“

08.04. (kell 13.00) Mesikäpa Hall: Tartu Ülikool/Glassdrive – Oskar

Omavahelised mängud põhiturniiril: 33:31 (v), 38:28 (k)

Mullune hõbe TÜ/Glassdrive sai põhiturniiril võitude kõrvale viigi Põlva TÜ-ga ja kaotuse Põlva/Arcwoodilt. Sellega tagati endale ka esikoht ning parim asetus finaalturniiriks. Kui oma poolfinaali vastase Oskari üle võeti avaringis kaheväravaline võit, siis teises ringis oldi paremad kümne tabamusega.

Viimasel kolmel hooajal esikolmikusse pääsenud ning tänavu põhiturniiri võitnud TÜ/Glassdrive’i esindaja Priit Allikivi lükkas favoriidikoorma konkurentidele. „Me pole soosikud. Selleks, et võita, peavad paljud asjad kokku langema. Tegemist on paraja loteriiga. Psühholoogiliselt oleme valmis esikoha nimel võitlema, kuid peaasi, et mehed üle ei keskenduks,“ tõdes Allikivi. „Kõigepealt vaatame poolfinaali suunas ja Oskar pole sugugi kerge vastane. Me olime nendega juba põhiturniiril raskustes ja otsustavateks kohtumisteks saavad nad kindlasti kokku oma parima rivistuse. Kui kohamängus kohtume Arcwoodiga, siis nendega loevad pisiasjad. PTÜ vastu peame aga oma kogemused maksma panema. Ise arvan, et PTÜ oleks meile Arcwoodist raskem vastane. Kui suudame kaitsest kiiresti rünnakule üle minna ja palli ei kaota, siis on kõik võimalik. Peame oma hea mänguga sundima vastased eksima.“

Eelmise aasta kuues meeskond Oskar pidas finaalturniirile pääsu eest võitlust Kehra/Primendiga, keda lõpuks edestati ühe punktiga. Kuigi omavaheliste mängude võrdluses jäid peale kehralased, siis vahe tuli sisse kohtumistes tagumise nelikuga, kellele tallinlased punkte ei loovutanud. Kehra/Primend aga andis matšides HC Tallinna, Viljandi Spordikooli, Audentes SK ja HC Viimsiga ära viis silma.

Oskar kaotas põhiturniiril esikolmiku meeskondadele kõik kuus omavahelist kohtumist, kuid nüüd loodetakse mõni üllatus serveerida. „Favoriidid me ei ole, kuid pall on ümmargune. Lähme finaalturniirile täiskoosseisus ja võtame mängu korraga,“ lausus Oskari peatreener Vahur Vetevool. „Tartuga annab mängida küll, Põlva meeskondadega tuleb aga tempo madalal hoida. Samuti on tähtsal kohal realiseerimine. Saame tegutseda pingevabalt, sest hooaja eel püstitatud eesmärk ehk pääs finaalturniirile sai täidetud. Nüüd tahaks boonuseks mõne võidu võtta.“

09.04. (kell 11.00) Lähte Spordihoone: pronksimäng

09.04. (kell 13.00) Lähte Spordihoone: finaal

Põhiturniiri lõpptabel (16 vooru): Tartu Ülikool/Glassdrive 29, Põlva/Arcwood 28, Põlva Tarbijate Ühistu 25, Oskar 17, HC Kehra/Primend 16, HC Tallinn 10, Viljandi Spordikool 7, Audentes SK 6, HC Viimsi 6 punkti.

Viimase viie hooaja medalikolmikud:

2015/2016: 1. Põlva/Arcwood, 2. Tartu Ülikool/Glassdrive, 3. Põlva Tarbijate Ühistu

2014/2015: 1. Põlva/TunMan, 2. HC Tallinn, 3. Tartu Ülikool/Glassdrive

2013/2014: 1. Valga Käval, 2. Tartu Ülikool/PaintHouse, 3. HC Tallinn

2012/2013: 1. ViaCon/Kehra, 2. Põlva/TunMan, 3. Oskar

2011/2012: 1. HC Viimsi 2, 2. ViaCon/Kehra, 3. Oskar