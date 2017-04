FCI Tallinna juhendaja: kaitsjate vead maksid meile kätte

"Domineerisime sündmuste käiku ja me ei väärinud kaotust," ütles FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov ETV-le. "Seekord maksid meile kätte kaitsjate eksimused, aga töötame vigade kallal, et seisu parandada."

Kui esimene ring on jõudnud poole peale, paikneb FCI Tallinn turniiritabeli keskel ning liidrist Kaljust jäädakse maha juba seitsme silmaga. "Meeleolu pole hea, sest oleme punkte kaotanud peamistele konkurentidele," rehkendas Puštov. "Kuid me ei anna alla ja töötame edasi selle nimel, et teistele konkurentsi pakkuda."