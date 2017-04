Kohila peatreener: olime vastasest tugevamad igas mänguelemendis

„Me olime vastasest tugevamad igas mänguelemendis,“ ütles Kohila peatreener Peeter Vahtra ETV-le. „Suutsime serviga rikkuda nende rünnaku ja kui meil blokk korralikult töötas, siis oli ka hea kaitses tegutseda. Samuti oli meie rünnakuvõimsus palju tugevam kui vastasel. Samas Tartu üritas ja võitles ning au neile selle eest. Loomulikult tahtnuks treenerina näha ideaalilähedast üleolekut, aga üks kaotatud geim ja viimase mängu lõpp olid näpuvead, millele ma praegu enam ei mõtle.“

Balti liigas pidi Kohila tiitlikaitsjana rahulduma teise kohaga, kui finaalis kaotati Kaunasele. „Me ei mänginud kehvasti, meil oli lihtsalt must päev,“ meenutas Vahtra. „Isegi maailma tipud pole selle eest kaitstud. Vastasel õnnestus kõik, meil aga mitte midagi. Nad olid sel hetkel paremad, kuigi kui kümme korda mängiksime, siis oleksime võrdsed vastased või nendest isegi natuke tugevamad.“

Eurosarjades sai Kohila pidada kuus kohtumist, kuid siis tõusis tee püsti. „Meie unistuseks oligi kuus kohtumist, rohkemat olnuks tahta ebareaalne,“ tõdes Vahtra. „Sellest hooajast jääb kõige rohkem kripeldama kodus saadud napp 2:3 kaotus Serbia meistrile, kelle vastu esitasime ülihea partii.“

Vahtra teab, mis on Kohila naiskonna edu võti. „Töökus, ühtehoidmine, üksteisest arusaamine, distsipliin ja füüsiline vorm. Me tegime õigel ajal õigeid asju,“ loetles Vahtra.