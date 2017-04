Pent: paremast käest käis mingi raks läbi

Nädal aega tagasi treeningul Tallinnas vasakut küünarliigest vigastanud Leho Pent otsustas Euroopa meistrivõistlustel siiski võistelda ning sai rebimises kirja algraskuse 155 kilo, kuid kolmas katse 162 kilose kangiga lõppes kurvalt. "Kolmas katse oli tegelikult väga kerge ja raskus tuli õige koha peale, kuid ilmselt alateadlikult kompenseerisin vasakut kätt, mistõttu paremale käele langes liiga suur koormus ning mingi raks käis sealt läbi," ütles Pent ETV spordisaatele. "Pildid näitasid, et luud on terved ja ilmselt on tegemist lihaserebendiga."

Homseks üliraskekaalu võistluseks valmistuv Mart Seim on võistluspaigas olnud eelmisest pühapäevast alates ning treeneri sõnul on kõik läinud plaanipäraselt. Palju sõltub loomulikult konkurentidest. "Eelmisel aastal võit Mart pronksi 424 kiloga. Seekord on ülesandmislehel seitsmes mees pannud kirja 425 kilo. Seega eeldame kõrgemat taset kui mullu," lisas Mart Seim.

Medalivõitjad on veel selgumata kolmes raskemas kaalukategoorias. Seni on Splitis parima tulemuse saavutanud ukrainlane Aleksandr Pelešenko, kes võitis kehakaalus kuni 85 kilo kogusummaga 386. Maailmarekordist jäi puudu 10 kilogrammi.