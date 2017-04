Kohila kapten: finaalseeria kujunes vaimselt raskeks

Seerias viimaseks jäänud kohtumises olid Kohila võidunumbrid 3:0 (25:22, 25:11, 26:24). "Tulemusega võime rahul olla, sest saime kolm kindlat võitu, kuid vaimselt oli tegemist raske finaalseeriaga," ütles Kohila kapten Julija Mõnnakmäe ETV spordisaatele. "Raskeks läks seetõttu, et kui meil hakkavad probleemid servi vastuvõtuga, siis ei saa me nendest muredest üle. Teadsime, et peame ennast kokku võtma ning täna mängu ära vormistama, kuid Tartul on hea kaitse ja serv, mis tegi meie elu raskeks."

TÜ/Eedeni kapten Kertti Külm tunnistas, et tugevam võttis oma. "Eks see nii oli," ei varjanud Külm. "Neil on rohkem kogemusi, meie aga üritasime anda endast parimat ning nende elu võimalikult raskeks teha. Kohati saime sellega ka hakkama, kohati mitte. Võib-olla meil jäigi stabiilsusest puudu."