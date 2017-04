EOK premeerib Kelly Sildarut pargisõidu juunioride MM-tiitli eest

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et on põhjust kõigest mõnenädalase vahega premeerida sama noorsportlast teistkordselt. „Eestis on juunioride maailmameister olümpiaalal nagunii haruldus, aga suuta võita kuldmedal järjest kahes olümpiadistsipliinis – see on nähtus omaette. Oleme Kelly ja tema treeneri üle väga uhked,“ ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee poolt 27.11.2013 kinnitatud korrale. Samas summas preemiad pälvisid Kelly Sildaru ja Tõnis Sildaru ka märtsi lõpus rennisõidus teenitud juunioride MM-i võidu eest.