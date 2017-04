NHL-is on viimasele vabale play-offi kohale kolm kandidaati

Jäähokiliigas NHL pannakse sel nädalal punkt põhiturniirile ja praeguseks on selgumata vaid üks edasipääseja. Idakonverentsis võitlevad viimase play-offi pileti nimel Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning ja New York Islanders.

Maple Leafsil oli võimalus kolmeaastase pausi järel kindlustada koht Stanley karikamängudele Eesti aja järgi läinud öösel, kuid kanadalased sai teise järjestikuse kaotuse, jäädes kodus 1:4 alla Lightningule. Florida klubi poolelt viskas kaks väravat Brayden Point ning Victor Hedmani arvele kirjutati kolm resultatiivset söötu.

Islandersi lootuseid hoiab elus väravavaht Jaroslav Halak, kelle 29 tõrjet aitasid meeskonna võõrsil 3:0 võidule Carolina Hurricanesi üle. Lightning ja Islanders jäävad kaks vooru enne põhiturniiri lõppu Maple Leafsist maha kolme punktiga.

Play-offi koha kindlustas aga Ottawa Senators, kes sai võõrsil karistusvisetega 2:1 jagu Boston Bruinsist.

Idakonverentsist on edasipääsu kindlustanud Washington Capitals, tiitlikaitsja Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, New York Rangers, Senators ja Bruins. Läänekonverentsis on kõik selge ning juba praegu võivad hakata Stanley karikamängudele keskenduma Chicago Blackhawks, Minnesota Wild, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, mullune finalist San Jose Sharks, St. Louis Blues, Calgary Flames ja Nashville Predators. Tänavuse põhiturniiri võit kuulub Capitalsile ning Läänekonverentsi esikoht Blackhawksile.