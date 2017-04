VIDEO | Navarro jõudis esimese korvpallurina Euroliigas 4000 punktini

Navarro on hooaja lõppes Euroliiga kõigi aegade liider nii visatud punktide (4000), tabatud kolmepunktivisete (595) kui ka mängitud mängude (319) poolest. Igas arvestuses on tema edu järgnevate ees märkimisväärne. Näiteks punktitabelis on üle 3000 silma suutnud visata vaid kreeklane Vassilis Spanoulis.

36-aastane Navarro on mänginud Euroliigas Barcelonas rivistuses alates 2000. aastast kokku 16 hooaega, vaid korraks (2007/2008) käis ta ka NBA-s Memphis Grizzliese klubis. 2003. ja 2010. aastal pärjati tagamängija ka Euroliiga võitjaks.